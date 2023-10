Italiano vai à semifinal de festival de piano no RJ

Os músicos foram escolhidos entre 65 inscritos, com idade entre 17 e 30 anos. Eles representam sete países: Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Espanha, França e Itália.

As etapas semifinais e a final do concurso acontecem dias 22, 23 e 28 de outubro, na Sala Cecília Meireles, no centro da capital fluminense. Na final, tocarão com a Orquestra Sinfônica Brasileira.

O júri é formado também por pianistas de diversos países, incluindo Akiko Ebi (Japão); Álvaro Teixeira Lopes (Portugal); Cristian Budu (Brasil); Jan Jiracek von Arnim (Alemanha); Keng Zhou (China); Linda Bustani (Brasil) e Roberto Tibiriçá (Brasil).

SERVIÇO 3º Festival Internacional de Piano Dias 22 e 23 de outubro (domingo e segunda), das 14h às 20h - semifinais Dia 28 de outubro (sábado), às 17h - prova final dos três finalistas e cerimônia de premiação Local: Sala Cecília Meireles (Rua da Lapa, 47 - Centro, RJ) Informações: (21) 2332-9223 Capacidade: 670 lugares Classificação etária: livre Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia-entrada) Vendas na bilheteria da Sala Cecília Meireles (ANSA).

