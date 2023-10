Jornalista da Reuters morre em ataque de Israel, diz mídia

BEIRUTE, 13 OUT (ANSA) - Um repórter foi morto após ser atingido por bombardeios no sul do Líbano, na fronteira com Israel, informou a Al Manar, TV do Hezbollah, nesta sexta-feira (13).

De acordo com a mídia, trata-se de Issam Abdallah, um fotojornalista libanês que trabalhava para a agência notícias Reuters. Até o momento, a informação não foi confirmada pela Reuters.