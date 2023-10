Lula pede a Israel que 'não falte água e luz' em Gaza

No entanto, Lula fez um apelo para que "não falte água, luz e remédios em hospitais" em Gaza. "Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra.

Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. E que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz", ressaltou o presidente.

O terceiro avião com repatriados - um KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) com 69 pessoas que estavam em Israel - pousou hoje (13) em Recife (PE), no âmbito da operação "Voltando em Paz".

Já a criação de corredores humanitários deve ser um dos temas da reunião do Conselho de Segurança da ONU prevista para hoje, em Nova York, sob a presidência de Brasil. (ANSA).

