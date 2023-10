Médicos e pacientes não conseguem sair e ficarão em hospital na Cidade de Gaza

Médicos, enfermeiros e pacientes de um dos principais hospitais da Cidade de Gaza ficarão no local, apesar da ordem de evacuação em direção ao sul emitida pelo Exército de Israel nesta sexta-feira (13).

Segundo Lucia Elmi, representante especial do Unicef para a Palestina, o pessoal sanitário e os indivíduos internados permanecerão no Hospital de Shifa porque "não podem" se deslocar.

"Falei com colegas que trabalham para o Ministério da Saúde em Gaza, e os médicos e diretores dos maiores hospitais, incluindo o de Shifa, com quem o Unicef colabora no departamento neonatal, nos disseram que não conseguem remover os doentes, as crianças que estão nas incubadoras, as parturientes, e decidiram ficar ali", contou Elmi, que está em Jerusalém, à ANSA.