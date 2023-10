Nova Zelândia abre urnas para eleições gerais

WELLINGTON, 14 OUT (ANSA) - As urnas foram abertas para as eleições gerais na Nova Zelândia na manhã deste sábado (14), ainda noite desta sexta-feira no Brasil.

O primeiro-ministro Chris Hipkins, do Partido Trabalhista, busca um terceiro mandato, com a esperança de derrotar a oposição liderada por Christopher Luxon, do Partido Conservador Nacional.