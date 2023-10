Semana da Língua Italiana reapresenta Italo Calvino ao Brasil

SÃO PAULO, 13 OUT (ANSA) - Por Nadedja Calado - Entre os dias 16 e 22 de outubro, a 23ª Semana da Língua Italiana no Mundo, iniciativa do Ministério das Relações Exteriores da Itália para promover o idioma de Dante no exterior, terá como um de seus principais destaques a obra do escritor Italo Calvino, cujo centenário é celebrado em 2023.

No Brasil, o público de São Paulo terá a oportunidade de conhecer ou se aprofundar na obra do mestre, um dos principais expoentes da literatura italiana no século 20, na exposição "Calvino Ilustrado", que estreia na próxima quinta-feira (19), no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo.