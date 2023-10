Técnico da seleção italiana feminina de vôlei deixa cargo

"Em um clima de emoção geral, todos os membros do Conselho Federal ouviram ontem com grande atenção e participação o discurso apaixonado de Mazzanti, que reconstituiu os sete anos de seu mandato e, em particular, a última temporada", acrescenta o texto, enfatizando que o italiano recebeu "7um aplauso sincero e caloroso".

Sob a orientação de Mazzanti, no comando desde 2017, as atletas italianas tiveram um dos períodos de maior sucesso, conquistando as medalhas de ouro no Campeonato Europeu de 2021 e na Liga das Nações de 2022; de prata na Copa do Mundo de 2018 e no Grande Prêmio Mundial de 2017; e de bronze em campeonatos mundiais e no Europeu de 2019.

Por fim, a federação italiana agradeceu Mazzanti pelo "excelente trabalho realizado" e por "sua estima e apreço pelas suas qualidades humanas e técnicas".

A saída do técnico da seleção feminina já era dada como certa desde o fim do Pré-Olímpico para os Jogos de Paris de 2024, tendo ganhado força por uma temporada marcada pela ausência de grandes nomes, como Paola Egonu, que ficou de fora da disputa.

De acordo com a imprensa italiana, um dos nomes mais cotados para assumir a equipe é Julio Velasco, atual treinador do Busto Arisizio. (ANSA).