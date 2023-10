Tiktoker italiano comete suicídio em transmissão ao vivo

O Ministério Público de Bolonha abriu uma investigação sobre o caso do tiktoker de 23 anos que cometeu suicídio em uma live na plataforma na última segunda-feira (9).

Segundo o pai dele, o jovem, conhecido pelo nickname "Inquisitor Ghost" (personagem do videogame Call of Duty de quem fazia cosplay), teria sido vítima de cyberbullying, com falsas acusações de pedofilia. A hipótese ainda não foi confirmada pelas autoridades.

"Não há dúvidas de que meu filho tenha sido vítima de cyberbullying. Não há necessidade nem de apresentar denúncia, está tão claro, os policiais já sabem de tudo. Há uma investigação e não posso ser eu a encontrar os responsáveis, mas basta olhar o TikTok para entender quem foi e o que aconteceu. A justiça deve ser feita", afirmou o pai.