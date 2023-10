Conselho Europeu convoca reunião sobre guerra Israel-Hamas

Segundo Michel, "as cenas trágicas que estão ocorrendo na Faixa de Gaza devido ao cerco e à falta de bens de primeira necessidade, combinadas com a destruição causada pelos significativos bombardeios, estão fazendo soar o alarme na comunidade internacional".

No documento, o líder do Conselho Europeu também expressa solidariedade ao povo de Israel e às vítimas dos ataques terroristas, destacando que Israel tem o direito de se defender em plena conformidade com o direito internacional, em particular o direito humanitário".

"A União Europeia deve trabalhar para prestar assistência humanitária e evitar uma escalada regional do conflito e qualquer violação do direito humanitário", acrescenta.

Michel concluiu que nunca se deve "perder de vista a importância de procurar uma paz duradoura e sustentável baseada em uma solução de dois Estados através de esforços revigorados no processo de paz no Oriente Médio". (ANSA).

