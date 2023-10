Itália discute medidas para reforçar segurança contra ataques

ROMA, 14 OUT (ANSA) - O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, presidiu neste sábado (14) uma reunião do comitê nacional para discutir medidas para reforçar a segurança no país.

A Comissão de Ordem e Segurança é realizada após a eclosão da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas e depois que um extremista matou um professor a facadas em um ataque na escola de Arras, na França, na última sexta-feira (13).