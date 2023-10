Lula pede apoio a Abbas para resgatar brasileiros em Gaza

Além disso, Lula condenou os ataques terroristas contra os cidadãos em Israel no último fim de semana e reforçou a importância de um corredor humanitário e da libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Segundo o comunicado, o presidente brasileiro enfatizou ainda que os inocentes em Gaza não devem pagar o preço da insanidade daqueles que querem a guerra, acrescentou a nota.

"Ambos reafirmaram a importância da busca por uma solução pacífica e pela paz para a região", concluiu o texto.

A conversa entre os líderes acontece no dia em que os 16 brasileiros que estavam ao norte de Gaza, alojados em uma escola, conseguiram ser transferidos para uma área mais segura, longe de bombardeios, em Khan Yunis, próximo da fronteira com o Egito.

Agora, as autoridades brasileiras articulam com o governo egípcio, palestino e israelense o cruzamento em segurança da fronteira entre Gaza e o Egito.

Hoje também o quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou com 215 passageiros do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, com destino ao Brasil. A aeronave, que pousará no Rio de Janeiro, tem nove bebês e 16 animais de estimação a bordo.