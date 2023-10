Museu do Louvre e Palácio de Versalhes são evacuados após ameaça

PARIS, 14 OUT (ANSA) - O Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes, dois dos principais pontos turísticos de Paris, foram evacuados neste sábado (14) devido ao temor de ataques terroristas, um dia após um jovem extremista matar um professor dentro de uma escola na cidade de Arras, no norte da França.

De acordo com as autoridades francesas, o museu mais visitado do mundo foi esvaziado e fechado "por razões de segurança" ligadas ao alerta de terrorismo, cujo nível foi elevado no país.