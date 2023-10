Novo acidente de ônibus em Veneza deixa ao menos 15 feridos

VENEZA, 14 OUT (ANSA) - Um novo acidente de ônibus em Mestre, perto de Veneza, no norte da Itália, deixou ao menos 15 feridos, incluindo o motorista, neste sábado (14), informaram as autoridades locais.

O veículo elétrico da companhia "La Linea", mesma operadora do ônibus que caiu de um viaduto e provocou a morte de 21 pessoas no último dia 3 de outubro, teria batido no pilar de uma casa na Via Carducci, depois que seu motorista perdeu o controle e cruzou a pista.