Papa expressa desejo de receber famílias de reféns do Hamas

ROMA, 15 OUT (ANSA) - O papa Francisco telefonou neste sábado (14) para o jornalista português Enrique Cymerman, correspondente do canal televisivo SIC Notícias em Israel, e expressou sua preocupação com a guerra deflagrada pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Durante a ligação, o Pontífice demonstrou sua solidariedade ao povo de Israel e seu desejo de um dia encontrar no Vaticano as famílias dos 120 reféns do grupo palestino em Gaza.