Papa quer evitar derramamento de sangue, diz padre de Gaza

Segundo o sacerdote, depois de várias tentativas, o Pontífice conseguiu falar com o vice-pároco que está em Gaza, padre Youssef, e perguntou como todos que buscaram abrigo na paróquia estavam em meio ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Na ligação, Francisco também questionou sobre as muitas crianças, cristãs e muçulmanas, assistidas pelas freiras de Madre Teresa, e garantiu que está fazendo tudo o que pode para resolver esta situação. No início da semana, Jorge Bergoglio já havia conversado com Romanelli para expressar sua proximidade por toda a comunidade na região.

A Igreja da Sagrada Família é a única paróquia católica em Gaza e acolhe atualmente 130 refugiados, enquanto outras dezenas estão alojadas em estruturas paroquiais próximas.

O novo telefonema foi feito no dia em que o Vaticano disse que está pronto para mediar negociações em favor da libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza e da proteção de civis palestinos. Em declarações para a imprensa da Santa Sé, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ressaltou que essas duas questões "estão no centro das preocupações de todos nós, do Papa e de toda a comunidade internacional". Inclusive, Parolin visitou a Embaixada de Israel junto à Santa Sé para levar solidariedade e proximidade espiritual ao embaixador Raphael Schutz pelo trágico ataque sofrido no último sábado. (ANSA).

