Presidente da Câmara da Itália se reúne com Arthur Lira na Índia

Em 2024, o Brasil assumirá a presidência do G20 e, portanto, a reunião do grupo deverá acontecer no país e contar com diversos líderes e autoridades mundiais, incluindo italianos.

Em seu discurso no evento, Fontana enfatizou que este "foi um G20 absolutamente importante para a Itália", principalmente por ter conseguido "aprovar uma emenda que fala sobre o fato de que o tráfico de pessoas deve ser combatido a nível internacional".

"É certamente um passo positivo para as questões que dizem respeito ao nosso país. Por outro lado, ressaltamos a importância das questões digitais, especialmente a proteção dos menores. Pensamos por exemplo na pornografia infantil, no vício do jogo, e em todas aquelas imagens de violência, terrorismo ou mesmo recrutamento por organizações terroristas", explicou o líder da Câmara italiana.

Fontana afirmou ainda que acredita que fez "um excelente trabalho pelos interesses italianos" e "pode voltar para casa satisfeito por ter feito ouvir a voz da Itália".

Segundo o presidente da Câmara da Itália, o país investiu fortemente em infraestruturas e inovações digitais e alertou que "os perigos associados à digitalização também dizem respeito às instituições que representamos".

"Consideremos o aumento significativo de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, vindo de países não aliados, e de interferências externas que ameaçam a democracia. É urgente intervir para melhorar a capacidade de resposta a incidentes cibernéticos, investindo no setor da cibersegurança e na prevenção de ataques, pois, por outro lado, tanto a Itália como a União Europeia estão a realizar", concluiu. (ANSA).