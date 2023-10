Seleção italiana goleia Malta nas Eliminatórias para Eurocopa

Com o resultado, a Itália chega a 10 pontos na vice-liderança do Grupo C, que é liderado pela Inglaterra, com 13 pontos. Já Malta permanece zerada, com seis derrotas em seis partidas.

A Azzurra vive um bom início de ciclo com seu novo técnico, que substituiu Roberto Mancini, e, além desse resultado positivo, soma um empate diante da Macedônia do Norte e uma vitória sobre a Ucrânia.

"No geral, estamos bastante felizes. Conquistamos três pontos conforme a necessidade, enfrentando a partida com o devido empenho e sem levar isso a sério. Há uma busca contínua de nos conhecermos melhor e de jogar junto", declarou Spalletti aos microfones da Rai após a vitória.

A seleção de Spalletti volta ao gramado na próxima terça-feira (17) contra a seleção inglesa, fora de casa, enquanto os malteses enfrentam a Ucrânia.

"Agora, com a Inglaterra podemos ir e descobrir qual é o nosso potencial", concluiu o técnico da Azzurra. (ANSA).