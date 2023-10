UE triplica ajuda humanitária para Gaza; Netanyahu visita tropas

Isto elevará o total para mais de 75 milhões de euros", afirmou ela, após uma reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres.

Von der Leyen indicou o desejo de se manter em "estreita colaboração com as Nações Unidas para garantir que esta ajuda chegue a quem dela precisa na Faixa de Gaza".

Segundo a líder do Poder Executivo da UE, a comissão apoia o direito de Israel de se defender dos terroristas do Hamas, no pleno respeito pelo direito humanitário internacional.

"Estamos a trabalhar arduamente para garantir que os civis inocentes em Gaza recebam apoio neste contexto", acrescentou ela.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu país está se mobilizando para facilitar as condições de apoio ao Oriente Médio.

"Os EUA estão a trabalhar com os governos de Israel, Egito, Jordânia ? e com a ONU ? para aumentar o apoio para aliviar as consequências humanitárias do ataque do Hamas, criar as condições necessárias para retomar o fluxo de assistência e advogar a defesa da lei de guerra", escreveu ele na rede social X (antigo Twitter).