Governo Lula trabalha para repatriar brasileiros de Gaza

"O Brasil vem reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros e de seus familiares no Egito", diz nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

Segundo o comunicado, uma aeronave do Brasil segue em Roma, onde aguarda autorização para resgatar o grupo na Faixa de Gaza.

"O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, permanece em contato com os nacionais.

Veículos contratados pelo Itamaraty mantêm-se de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah", acrescenta o texto.

Mais cedo, o quinto voo de repatriação pousou no Rio de Janeiro, com 215 passageiros a bordo. Até o momento, a operação "Voltando em Paz" já retirou 916 cidadãos de Israel. Um novo voo, partindo de Tel Aviv, está previsto para a próxima quarta-feira (18).

(ANSA).