Governo trabalha para evacuar maior número de italianos de Gaza

Segundo Tajani, há pelo menos 12 pessoas, sendo que alguns são ítalo-palestinos. Por isso, eles devem ser retirados de lá assim que houver um acordo entre os israelenses e os egípcios para evacuar os estrangeiros da Faixa de Gaza.

"Estamos a trabalhar intensamente com o nosso consulado em Jerusalém, com nossa Embaixada no Cairo para retirar estes nossos compatriotas de Gaza", acrescentou ele, enfatizando que "a prioridade de proteger a segurança dos italianos está tornando-se uma realidade".

Tajani também revelou que a Itália evacuou do território israelense todos os cidadãos italianos que pediram para deixar o país. "Todos os pedidos de italianos que queriam regressar de Israel também foram aceitos", garantiu.

Durante a entrevista, o vice-premiê também disse que, até o momento, não há evidências de uma ameaça terrorista iminente na Itália, após a eclosão da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas e o assassinato de um professor por uma jovem extremista na França.

"A Itália está fazendo tudo o que precisa ser feito para garantir a segurança dos nossos cidadãos, começando pelos judeus", confirmou. "Não há risco iminente, mas nada deve ser subestimado". (ANSA).