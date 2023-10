Israel volta a atacar Gaza em 9º dia de guerra contra Hamas

O grupo de brasileiros que aguarda sinal verde de autoridades locais para conseguir cruzar a fronteira e entrar no Egito permanece em segurança. Algumas pessoas estão em Rafah, cidade fronteiriça entre Gaza e nordeste do Egito, e outras em Khan Younis, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.

Por sua vez, o enviado especial chinês Zhai Jun visitará o Oriente Médio na próxima semana para pressionar por um cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas e para promover conversações de paz entre as partes. A missão foi revelada pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante coletiva com o alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell.

Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, se reuniu com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Doha, para discutir os desenvolvimentos na guerra. Os dois concordaram em "continuar a cooperação para alcançar todos os objetivos da resistência e do povo palestino". Esta é a primeira reunião a este nível após o ataque do grupo fundamentalista em Israel. (ANSA).

