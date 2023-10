Papa critica falta de acesso a alimentos e pede ação contra fome

Francisco indicou que "é dever de todos erradicar esta injustiça através de ações concretas e de boas práticas, através de políticas locais e internacionais que tenham a coragem de escolher o certo e não apenas o útil, o conveniente, o rentável".

"Enquanto vocês refletem sobre como melhorar a distinção e a qualidade do agroalimentar 'Made in Italy', convido-os a lembrar daqueles que não têm o necessário para se alimentar", pediu.

Francisco explicou ainda que "quanto mais maltratamos a terra, poluindo a água e o ar, quanto mais tiramos espaço da biodiversidade, derrubando florestas e comprometendo ecossistemas, mais difícil se torna enfrentar a instabilidade dos eventos meteorológicos".

Desta forma, segundo o religioso, "cultivar a terra enquanto aumentam as ondas de calor, as chuvas torrenciais e as geadas repentinas, torna o trabalho agrícola uma tarefa cada vez mais difícil de realizar".

Por fim, o argentino acrescentou que por estas alterações climáticas "não é só a natureza que paga o preço, mas também os pobres".

"Por favor, não esqueçamos os pobres. Sonhamos com um mundo em que a água, o pão, o trabalho, os medicamentos, a terra e a casa sejam bens ao alcance de cada indivíduo", concluiu. (ANSA).