Ancelotti desconversa sobre seleção brasileira e elogia Azzurra

ROMA, 16 OUT (ANSA) - O técnico italiano Carlo Ancelotti, nome mais cotado para assumir o comando da seleção brasileira em 2024, desconversou sobre um possível acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para liderar a equipe canarinho.

Em entrevista à "Radio1", o treinador do Real Madrid afirmou que "é tudo uma questão de rumores". "Me sinto muito bem no Real Madrid do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos termina-la melhor", declarou.