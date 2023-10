Andrea Bocelli anuncia show extra em São Paulo em 2024

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - O tenor italiano Andrea Bocelli anunciou nesta segunda-feira (16) que fará um show extra durante sua passagem pelo Brasil, em maio de 2024.

Além das apresentações de 26 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, e do espetáculo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 17 do mesmo mês, o artista confirmou um novo concerto no dia 25 de maio, também não estádio da capital paulista.