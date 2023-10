Argentina busca investimento do Banco do Brics

BUENOS AIRES, 16 OUT (ANSA) - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, vai se reunir nesta terça-feira (17), em Pequim, com ex-presidente e atual titular do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, Dilma Rousseff.

A reunião ocorre em vista da entrada do país no bloco, composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.