Brasil recebe eventos da 23ª edição da Semana da Língua Italiana

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - Começou nesta segunda-feira (16) e vai até o próximo domingo (22) a 23ª edição da Semana da Língua Italiana no Mundo, promovida pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália para valorizar o idioma no exterior, e com programação também em diferentes partes do Brasil.

No Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, os eventos vão ocorrer dentro e fora da sede. Já no primeiro dia, ocorre um ciclo de encontros sobre "O italiano e a sustentabilidade", tema da Semana em 2023, com palestras e debates.