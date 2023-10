Criança de 6 anos é morta a facadas nos EUA por ser muçulmana

Este é um exemplo da espiral de violência que a guerra pode desencadear em qualquer lugar, começando pelo território norte-americano, que assistiu a manifestações pró-Palestina e pró-Israel na Time Square e nas praças de outras cidades, em um clima muitas vezes tenso.

O menino, que foi esfaqueado 26 vezes com uma faca serrilhada de lâmina de 18 cm, foi declarado morto no hospital. A mãe do menino, de 32 anos, recebeu mais de uma dúzia de facadas e está hospitalizada em estado grave, mas os médicos esperam que ela sobreviva.

As autoridades não identificaram publicamente as vítimas, mas o Conselho de Relações Americano-Islâmicas em Chicago afirma que são palestinos-americanos. Trata-se de Wadea Al-Fayoume e sua mãe Hanaan Shahin.

"Os investigadores conseguiram determinar que ambas as vítimas deste ataque brutal foram alvos do suspeito devido ao fato de serem muçulmanas e ao conflito em curso no Oriente Médio envolvendo o Hamas e os israelenses", informou o jornal.

Joseph Czuba não fez declarações aos investigadores sobre o seu envolvimento neste ataque hediondo. Apesar disso, o pessoal conseguiu reunir informações suficientes através de entrevistas e provas para acusa-lo formalmente de numerosos crimes.

O homem foi acusado de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio em primeiro grau, duas acusações de crime de ódio e agressão agravada com arma mortal, no que o gabinete do xerife descreveu como um "ato de violência sem sentido e covarde".