Direita nacionalista perde maioria nas eleições da Polônia

VARSÓVIA, 16 OUT (ANSA) - Com 76% das urnas apuradas, as eleições parlamentares polonesas confirmam os resultados previstos pelas pesquisas de boca de urna do domingo (15), que indicavam perda da maioria da sigla de direita nacionalista Lei e Justiça (PiS), que governa o país desde 2015.

Até o momento, o partido de Jaroslaw Kaczynski recebeu 37% dos votos. A principal oposição, a sigla de centro-direita pró-Europa de Donald Tusk, o Coalizão Cívica (KO) conseguiu 29%, e deve formar coalizão coma Terceira Via (TD), que tem 14%; e a Esquerda (L), com 8%. O partido de extrema-direita Confederação arrecada 7% dos votos.