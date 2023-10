Egito culpa Israel por não abertura de fronteira em Rafah

ROMA, 16 OUT (ANSA) - O governo do Egito culpou nesta segunda-feira (16) Israel pela não abertura do posto de fronteira de Rafah, na Faixa de Gaza, que permitirá a evacuação de civis, incluindo 28 brasileiros, em direção ao país africano.

Segundo o ministro egípcio das Relações Exteriores, Sameh Shoukry, o governo israelense ainda "deve cumprir os passos necessários" para permitir o trânsito de palestinos e cidadãos de outras nacionalidades pela fronteira.