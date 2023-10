Governo Lula parabeniza presidente eleito do Equador

(ANSA) - BRASÍLIA, 16 OTT - O Brasil parabenizou nesta segunda-feira (16) o candidato liberal Daniel Noboa pela vitória no segundo turno das eleições presidenciais do Equador.

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, "o governo brasileiro felicita as autoridades e o povo equatoriano pela realização do segundo turno do pleito presidencial em ambiente de harmonia e congraçamento democrático, e cumprimenta o Senhor Daniel Noboa por sua eleição".