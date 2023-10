Itália confirma inflação de 5,3% em setembro

ROMA, 16 OUT (ANSA) - O Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat) confirmou nesta segunda-feira (16) a inflação de 5,3% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, o que significa o quinto mês consecutivo de desaceleração.

O resultado já havia sido antecipado nas estimativas preliminares divulgadas pelo Istat há três semanas e representa uma queda de 0,1 ponto percentual em relação à inflação anual registrada em agosto (5,4%).