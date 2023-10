Itália recorda 80 anos de deportações de judeus em Roma

Ao lado dos muitos jovens, os sobreviventes de Auschwitz Sami Modiano e Tatiana Bucci também marcham pelas ruas do gueto, enquanto cartazes de pessoas desaparecidas feitas reféns em Israel apareciam em algumas grades.

As autoridades locais reforçaram a segurança para tentar evitar qualquer possível ataque contra o evento motivado pela guerra entre Israel e Hamas. Também está previsto uma cerimônia na qual o presidente da Itália, Sergio Mattarella, colocará uma coroa de louros ao longo do muro que cerca a sinagoga, em um momento de memória, mas também de solidariedade com o povo israelense e as famílias das vítimas do conflito. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.