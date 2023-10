KKR formaliza oferta por rede da TIM, mas separa fibra ótica

No entanto, a KKR decidiu fazer uma oferta separada e ainda não vinculante pela Sparkle, empresa de fibra ótica do grupo italiano, pedindo um período de exclusividade até 20 de dezembro e prometendo uma proposta definitiva pela subsidiária dentro de quatro a oito semanas.

A TIM havia aberto negociações exclusivas com a KKR em junho passado, como parte dos planos do CEO Pietro Labriola de desmembrar a empresa, separando a rede fixa e a fibra ótica do braço de serviços.

O Ministério da Economia e das Finanças da Itália também participará da operação e poderá investir até 2,2 bilhões de euros para adquirir de 15% a 20% do braço de rede fixa da TIM.

"A proposta [da KKR] respeita os interesses do Estado, inclusive nas cifras. A oferta está na mesa, e a decisão cabe ao conselho de administração", disse o ministro italiano da Economia, Giancarlo Giorgetti.

O mercado, no entanto, não reagiu bem à notícia, e as ações da TIM na Bolsa de Milão caem mais de 6% no pregão desta segunda-feira (16), movimento que se acentuou após o elogio de Giorgetti à oferta da KKR. (ANSA).