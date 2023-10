Liberal Daniel Noboa é eleito o novo presidente do Equador

Durante as campanhas eleitorais dos dois turnos de votação, o recém-eleito presidente tentou mostrar-se com uma personalidade "fora do establishment", ao mesmo tempo que garantiu que queria fortalecer o modelo de mercado livre existente no país.

"Trabalharemos para devolver um sorriso ao Equador", declarou Noboa após a vitória.

Em seu discurso, Noboa agradeceu sua esposa, a influenciadora Lavinia Valbonesi, considerada uma peça-chave de sua campanha digital, e "todas aquelas pessoas que fizeram parte de um novo, jovem e improvável projeto político", que visa "restaurar a paz, a educação e o emprego".

O agora presidente mais jovem da história do país ressaltou que um dos seus objetivos será dar tranquilidade às famílias equatorianas e levar o Equador ao progresso, "um país que tem tudo, que tem todos os elementos para ser um exemplo global".

Por fim, prometeu que trabalhará "para reconstruir um país gravemente afetado pela violência, pela corrupção e pelo ódio".

Noboa sai vitorioso após uma campanha marcada pela violência, em que um de seus oponentes, Fernando Villavicencio, foi assassinado dias antes do primeiro turno, em agosto passado.