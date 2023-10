Rússia volta a pedir cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas

Até o momento, no entanto, o governo israelense negou qualquer hipótese de cessar-fogo com o Hamas e promete erradicar o poder militar da organização.

Hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo iraniano, Ebrahim Raisi. O país é aliado do Hamas, mas nega qualquer envolvimento com a ofensiva realizada pelo grupo em Israel no último dia 7 de outubro.

Durante a conversa, Raisi alertou Putin que "o cerco em curso, o assassinato de mulheres e crianças e o ataque terrestre à Faixa de Gaza" levarão a "um longa guerra em diversas frentes", informou Mohammad Jamshedi, vice-chefe de gabinete da presidência iraniana, na rede social X (antigo Twitter).

A guerra entre Israel e Hamas já contabiliza cerca de 4,15 mil mortos, sendo 2,75 mil do lado palestino e 1,4 mil do lado israelense. (ANSA)

