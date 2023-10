Segurança interna de Israel admite culpa por ataques do Hamas

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - O chefe da Shin Bet (agência de segurança interna de Israel), Ronen Bar, admitiu nesta segunda-feira (16) a própria responsabilidade na surpresa do país diante do ataque lançado pelo Hamas em 7 de outubro.

"Apesar de uma série de ações que desenvolvemos, com muita dor, não conseguimos dar um aviso prévio suficiente para prevenir o ataque. Enquanto chefe deste organismo, a responsabilidade recai sobre mim. Haverá tempo para investigações. Agora vamos lutar", escreveu em uma mensagem aos próprios subordinados.