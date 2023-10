++ Meloni presta condolências por ataque terrorista em Bruxelas

ROMA, 17 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou nesta terça-feira (17) suas "mais profundas condolências" aos seus homólogos da Bélgica, Alexander De Croo, e da Suécia, Ulf Kristersson, pelo grave ataque perpetrado em Bruxelas, no qual dois cidadãos suecos foram mortos.

A nota de solidariedade foi divulgada pelo Palazzo Chigi, após a premiê italiana participar de reunião por videoconferência com os membros do Conselho Europeu, "convocada por Charles Michel, para discutir o ataque do Hamas sofrido por Israel e as implicações do conflito em curso, também com referência à situação humanitária de Gaza". (ANSA).