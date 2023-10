TURIM, 17 OUT (ANSA) - O italiano Sandro Tonali, jogador do Newcastle que está entre os investigados no inquérito sobre apostas esportivas em plataformas ilegais, é interrogado na tarde desta terça-feira (17), na sede do Ministério Público de Turim, pelo promotor Emanuele Pedrotta.

O atleta está acompanhado de seu advogado e investigadores.