Agressor reivindicou ataque na França em nome do Estado Islâmico

PARIS, 17 OUT (ANSA) - O homem que matou um professor no último dia 13 de outubro na escola de Arras, no norte da França, publicou um vídeo no qual reivindica o atentado em nome do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) antes de cometer o crime.

A informação foi divulgada por fontes próximas à investigação, citadas pela imprensa local, nesta terça-feira (17).