Ataques de Israel a Gaza mataram mais de mil crianças, diz ONG

TEL AVIV, 17 OUT (ANSA) - A organização Save the Children informou nesta terça-feira (17) que mais de mil crianças foram mortas em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza nos últimos 11 dias. O número representa uma morte a cada 15 minutos. O número de menores mortos representa cerca de um terço do total das vítimas.

"O tempo está se esgotando para as crianças de Gaza. Hoje está prevista a reunião do Conselho de Segurança da ONU. É preciso um cessar-fogo para salvar suas vidas. Sem o fim dos combates, as vidas de milhares de crianças estão por um fio", disse o diretor da organização, Jason Lee.