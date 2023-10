Ataques de Israel no sul da Faixa de Gaza deixam 80 mortos

Líbano - Em outra frente de batalha, a artilharia israelense bombardeou colinas no sul do Líbano, em resposta a um ataque com míssil atribuído ao movimento xiita Hezbollah, aliado do Hamas, contra o povoado de Metulla, na Alta Galileia.

"Se o Hezbollah cometer um grave erro, reagiremos com muita força", prometeu Hagari. O Exército afirma ter matado "quatro terroristas" que tentavam se infiltrar em Israel a partir do Líbano.

Por outro lado, a Cruz Vermelha libanesa diz que os ataques israelenses deixaram pelo menos quatro mortos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.