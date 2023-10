Autor de ataque terrorista na Bélgica é morto em confronto

O terrorista trocou tiros com a polícia e chegou a ser levado a um hospital, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Na noite da última segunda, Lassoued havia matado dois cidadãos suecos - que provavelmente estavam na cidade para a partida entre Bélgica e Suécia pelas Eliminatórias da Eurocopa - com tiros de Kalashnikov, reacendendo o alarme do terrorismo na União Europeia.

A polícia ainda busca possíveis cúmplices do tunisiano e não descarta a existência de uma célula terrorista por trás do ataque, que fez as autoridades belgas elevarem o nível de alarme para três em todo o país e quatro - o topo da escala - em Bruxelas.

Após o atentado, a segurança nas sedes das instituições da UE foi reforçada, e outros países do bloco também estão em alerta.

"Neste momento, não há ameaças diretas à Itália, mas a prevenção é máxima", garantiu o ministro italiano das Relações Exteriores e vice-premiê, Antonio Tajani.

Durante a manhã, dois homems foram presos em Milão por suspeita de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico (EI), ao qual Lassoued dizia pertencer. O tunisiano já era conhecido das forças de segurança belgas pelo risco de radicalização e teve um pedido de refúgio negado no país.

Em 2021, publicou nas redes sociais um vídeo em Gênova, uma das cidades mais importantes da Itália e perto da fronteira com a França. "Eu me vinguei pelos muçulmanos", disse Lassoued em uma gravação divulgada na internet após o atentado em Bruxelas.