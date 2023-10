Biden visitará Israel nesta quarta, confirma secretário dos EUA

Durante sua viagem, Biden também passará pela Jordânia para se reunir com o rei Abdullah bin al-Hussein, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e com o mandatário do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, para discutir a situação humanitária em Gaza. (ANSA).

