Fagioli fecha acordo e pega gancho de 7 meses em caso de apostas

Se fosse condenado, Fagiolo poderia pegar um gancho de mais de três anos. No entanto, segundo apuração da ANSA, o acordo prevê uma suspensão de 12 meses, sendo "cinco comutados para prescrições alternativas".

Além disso, ele terá que pagar uma multa de 12,5 mil euros pela violação do artigo 24 da lei desportiva. O código de justiça proíbe treinadores e jogadores profissionais de apostar em jogos oficiais organizados pela Figc, Fifa e Uefa.

Com a decisão, Fagioli "terá que participar de um plano terapêutico com duração mínima de seis meses e de um ciclo de pelo menos 10 reuniões públicas, a serem realizadas no prazo de cinco meses, em associações esportivas amadoras, instituições territoriais federais, centros de recuperação do vício do jogo".

O Ministério Público Federal fiscalizará o cumprimento dessas indicações e, em caso de infrações, "adotará as medidas de sua competência, com extinção do acordo e a continuação dos processos disciplinares perante os órgãos julgadores da justiça desportiva".

Além de Fagioli, os jogadores Nicolò Zaniolo (Aston Villa), Sandro Tonali (Newcastle) e Nicola Zalewski (Roma) estão na lista de jogadores acusados de usar plataformas ilegais de apostas e investigados pelo Ministério Público de Turim.

Hoje, o agente de Tonali, Giuseppe Riso, revelou que o atleta "está jogando uma partida mais importante contra o vício do jogo" e tem certeza que ele vencerá.