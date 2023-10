Hamas anuncia morte de expoente militar em ataques de Israel

GAZA, 17 OUT (ANSA) - O grupo palestino Hamas anunciou nesta terça-feira (17) que um de seus principais comandantes militares, Ayman Nofal, morreu em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

Também conhecido pelo nome de guerra Abu Ahmad, ele era membro do conselho militar e chefe do comando central das Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas.