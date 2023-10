Itália perde para Inglaterra e tem vaga na Euro ameaçada

A Itália caiu para a 3ª posição com 10 pontos no Grupo C e segue disputando um lugar na Euro com a Ucrânia, que foi a 13 pontos ao vencer Malta por 3 a 1 fora de casa.

Os italianos saíram na frente com um gol de Gianluca Scamacca, jogador da Atalanta, aos 15 minutos de jogo.

A Inglaterra empatou com um gol de pênalti de Harry Kane aos 32 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, Marcus Rashford, aos 12, e Harry Kane, aos 32 minutos, decidiram o jogo a favor do time da casa.

Os jogos decisivos para a seleção de Luciano Spalletti vão acontecer em novembro: a squadra azzurra joga contra a Macedônia do Norte, que já está praticamente eliminada, em casa no dia 17 de novembro.

O último jogo será justamente contra a Ucrânia no dia 20 de novembro. A partida será na Alemanha porque, desde a invasão russa, os ucranianos não jogam mais em seu território.