Londres reforça segurança para jogo Inglaterra X Itália

As vítimas provavelmente estavam na cidade para o jogo entre Bélgica e Suécia pelas Eliminatórias da Eurocopa. O atentado reacendeu o alarme do terrorismo na União Europeia.

"Tendo em conta os acontecimentos de ontem em Bruxelas, queremos tranquilizar aqueles que irão ao jogo que haverá uma presença extremamente visível" de agentes em toda a zona afetada pela operação, diz a nota da Scotland Yard.

De acordo com a polícia britânica, "os oficiais estão sendo destacados para garantir que o evento ocorra com segurança e para tranquilizar os espectadores".

"Há semanas que trabalhamos com os nossos parceiros, incluindo a FA (Federação Inglesa de Futebol), para garantir que a área de Wembley esteja protegida. Temos agentes com experiência na gestão da ordem pública em grandes eventos e um plano flexível para minimizar os riscos de qualquer crime ou desordem, bem como para garantir uma resposta rápida caso surjam incidentes", explicou o superintendente Gerry Parker, responsável pelo dispositivo de vigilância instalado pela Scotland Yard.

Parker alertou ainda todos os torcedores para chegarem cedo para a partida e ficarem atentos: "Caso veja algo suspeito que chame sua atenção, entre em contato com um policial ou comissário designado para a partida que tomará as medidas imediatas necessárias".

Líder do Grupo C, com 13 pontos, a Inglaterra tem a chance de garantir sua classificação no torneio com duas rodadas de antecedência. Para isso, basta um empate no clássico contra a Itália.