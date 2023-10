Lula discute guerra Israel-Hamas com líderes da Turquia e do Irã

SÃO PAULO, 17 OUT (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta terça-feira (17), com seus homólogos do Irã, Ebrahim Raisi, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sobre o conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

No diálogo com o líder iraniano, o petista falou sobre o grupo de brasileiros que espera a saída da Faixa de Gaza, próximos a fronteira com o Egito, e expressou sua preocupação com as mulheres e crianças da região que sofrem com a guerra.