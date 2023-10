Lula e presidente do Conselho Europeu condenam Hamas

(ANSA) - BRASÍLIA, 17 OTT - Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Conselho Europeu, Charles Michel condenaram as ações "terroristas" do grupo radical Hamas e conversaram sobre a guerra no Oriente Médio na noite da última segunda-feira (16).

De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, os dois líderes "reiteraram a condenação aos atos terroristas cometidos pelo Hamas" e "também concordaram sobre a importância de fortalecer a Autoridade Palestina [ANP] como legítima representante do povo palestino".