Migração ilegal pode colocar segurança da UE em risco,diz Meloni

ROMA, 17 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, voltou a alertar nesta terça-feira (17) que a migração ilegal em massa pode colocar em risco a segurança na Europa.

A declaração foi dada durante reunião com membros do Conselho Europeu, "convocada pelo presidente Charles Michel, para discutir a guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas e as implicações do conflito em curso, também com referência à situação humanitária de Gaza", informou um comunicado do Palazzo Chigi.